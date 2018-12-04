Аферистам здесь не место. Почему Бродский уничтожает украинский баскетбол

Сборная Украины по баскетболу могла сотворить настоящее чудо после провального старта квалификации на чемпионат мира-2019, однако второй победы над чемпионами Европы испанцами украинские болельщики не дождались. Теперь, наша команда практически потеряла шансы сыграть ЧМ, и, как это не прискорбно, этот результат – закономерное отражение происходящего в украинском баскетболе.



Яркие времена почти легендарного для Украины Майка Фрателло закончились. Им на смену пришли унылые годы Евгения Мурзина, который как специалист уровня национальной сборной себя так и не показал, зато который год сохраняет свое кресло благодаря дружбе с президентом Федерации баскетбола Михаилом Бродским. В Суперлиге ситуация не лучше – уровень соревнований не просто низкий, а катастрофически низкий, лучшие игроки уехали из страны, клубы мрут как мухи. При всем этом Бродский в интервью очень обижается на критику, рассказывая басни, как хорошо чувствует себя украинский баскетбол.

При Александре Волкове во главе ФБУ сборная Украины добилась невиданных ранее успехов – заняла 6-е место на Евробаскете-2013 и в 2014 году впервые попала на чемпионат мира. При этом Волков как-то признался, что тратил много личных средств на сборную, на тренерский штаб Фрателло, который давал результат.

«Когда тратишь на свой клуб – это понятно, но когда тратишь свои средства на сборную – это неправильно. Долги перед Фрателло – это мои личные долги, которые я буду выплачивать. Буду ли я в Федерации или нет – я рассчитаюсь с ним», - говорил Волков. Сейчас в украинском баскетболе уже не до романтики.

В 2015 году президентом ФБУ был избрал Михаил Бродский. «Перед сборной Украины поставлена четкая задача – попасть в шестерку лучших и получить путевку на отборочный турнир Олимпиады. Результаты последних лет нужно закреплять, показывать рост украинского баскетбола. Наша команда достойна выступления на Играх, и мы все сделаем для того, чтобы попасть на этот турнир», - бравировал громкими обещаниями новый рулевой баскетбола. Итог того Евробаскета для Украины был печален – одна победа при четырех поражениях и последнее место в группе на предварительном этапе. Однако друг Бродского Евгений Мурзин остается на посту главного тренера сборной до сих пор. Он слабый тактик, не пользуется авторитетом среди игроков. Из-за персоны тренера и разведенного Бродским бардака в национальной команде туда неохотно едут наши легионеры.

Зачем известному охотнику за легкими деньгами понадобилась переживающая не лучшие финансовые времена Федерация? Бродский видел в новой должности возможность снова вернуться в публичное пространство, взять реванш у обидчиков, например, у Игоря Коломойского. В конце концов, у бизнесмена есть свой баскетбольный клуб «Черкасские мавпы», который никогда ранее не выигрывал Суперлигу. Неясно, что в итоге дала Федерация Бродскому в плане влияния, но «Мавпы» он таки сделал чемпионом, будучи на посту главы ФБУ. Про конфликт интересов ни слова.

Владеть баскетбольным клубом и руководить всем баскетболом страны – это разные вещи. Кажется, Бродский поначалу вообще не понял, куда попал. «Мне кажется, для того, чтобы люди инвестировали, помогали, спонсировали, нужно вывести баскетбол на рынок, чтобы он звучал, его видели, о нем писали, показывали по телевизору. Если это будет, появятся рекламодатели. Я профессиональный издатель, бизнесмен. И, думаю, что я правильно понимаю эти процессы. У нас есть предварительная договоренность с Первым Национальным о показе матчей чемпионата. Мы пока видим пять городов, из которых можно будет вести трансляции. Так что, я думаю, у нас все получится", - рассказывал Бродский сразу после назначения. Спустя три года украинская Суперлига представляет из себя такое вот печальное зрелище – трансляции не на телевидении, а в ютубе, пустые залы, которые пригодны разве что для школьных соревнований.

«Баскетбол должен стать спортом №1 в Украине. Все наши усилия направлены на достижение этой цели. Я за то, чтобы в баскетбол играли в каждом дворе, в каждом доме интересовались игрой. Очень хочу, чтобы наши игроки были среди лучших в мире, а сборные рассматривались в качестве фаворитов на европейских и мировых соревнованиях. Моя задача на посту Президента ФБУ заключается в том, чтобы каждый, кто желает играть в баскетбол, мог это сделать в своем дворе на хорошо оборудованном баскетбольной площадке», - это уже более поздняя цитата Бродского. В принципе, результат тот же – ни о каком спорте №1 нет и речи, инфраструктура изношена до предела, а новых площадок во дворах больше не стало.

Зато чего в украинском баскетболе стало больше – так это скандалов. И при этом меньше клубов. Приходя на пост президента ФБУ, Бродский сделал одним из своих приоритетов возвращение игрокам долгов по старым зарплатам. Однако уже в его каденцию из баскетбольной карты страны исчезли «Кривбасс», «Будивельнык» и ряд других клубов, оставив после себя все те же долги.

Украинская Суперлига на данный момент – это 8 команд, не избалованных деньгами и вниманием общественности. В лиге играет несколько легионеров, однако их уровень соответствует размеру их зарплат. Впрочем, даже третьесортные американцы у нас являются звездами, они делают шоу, чего не умеют наши молодые игроки. Украинская Суперлига сейчас – это полная неконкурентоспособность наших клубов на международной арене. Например, этой осенью чемпион Украины, «Черкасские мавпы» Бродского, на групповом этапе не самого сильного Кубка Европы проиграли 5 матчей из 6 – клубам из Дании, Румынии и даже Косово. Это и есть уровень нашего чемпионата. Ясно, что смотреть на это унылое зрелище ходит очень мало народу, даже в ютубе, бесплатно, не отрываясь от дивана, Суперлигу тоже мало смотрят.

Кажется, обещанные Бродским реформы задерживаются? Возможно, если смотреть в будущее с глубоким оптимизмом. А если вы реалист, то должны понимать, что никакого улучшения ситуации не предвидится. Достаточно взглянуть на баскетбольную историю Михаила Бродского, чтобы понять – для него это просто игрушка, которую он использует для заработка денег.

Раньше такой игрушкой для него стал клуб «Денди-Баскет» - искусственное творение концерна «Денди», собственником которого был Бродский. Еще в 90-х Бродский возомнил себя талантливым спортивным менеджером, возглавил Украинскую баскетбольную ассоциацию, но потом ожидаемо рассорился с Федерацией баскетбола Украины, из-за чего Ассоциация потеряла право проводить соревнования среди клубов. Для Бродского все закончилось Житомирским СИЗО, а для его «Денди-Баскет» - исчезновением.

Второй заход Бродского в баскетбол получился еще более катастрофическим. В 2001 году он готовился к выборам от партии «Яблоко» и стал спонсором запорожского «Ферро». Чтобы прорекламировать свою партию, начинающий политик добавил в название баскетбольного клуба слово «Яблоко». «Ферро-Яблоко» сейчас бы стало мемом, но тогда Бродский проиграл выборы и закинул клуб как ненужную игрушку.

Это ничему Бродского не научило и в 2004 году он на пару с бизнес-партнером Сергеем Одаричем, который уже метил в кресло мэра Черкасс, решили финансировать баскетбольный клуб «Спасатель». Как раз тогда Бродского и Одарича обвиняли в рейдерском захвате завода «Темп» и социальный проект в виде баскетбольного клуба стал своеобразной индульгенцией для махинаторов. «Спасатель» переименовали в «Черкасские мавпы», и Бродский занялся тем, что он называет «помогать мальчикам». За 14 лет существования «Мавпы» стали чемпионами только в прошлом году, уже при Бродском во главе ФБУ, хотя при тех расходах, которыми хвалится собственник клуба, команда могла бы давно доминировать в украинском баскетболе. А потому тут возникает вопрос – то ли Бродский лишь на словах инвестирует деньги в баскетбол, то ли из него очень слабый спортивный менеджер?

Скандалы сопровождают Бродского всю жизнь. Мошенничество, рейдерство, арест, смена политической окраски и «переобувание по ситуации» - весь этот шлейф тянется за Бродским еще с девяностых-нулевых. В 2008 году он совместно с Игорем Коломойским осуществил «большой раскол» в украинском баскетболе, став президентом сепаратисткой УБЛ. Тогда в стране проходило два чемпионата: в одном играли клубы Бродского и Коломойского, а в другом – остальные. Впрочем, позже Бродский и Коломойский начнут публичную вражду, Михаил Юрьевич назовет Игоря Валериевича «больным уродом». То же самое повторится в отношениях Бродского и Волкова.

Сейчас все внимание Бродского сосредоточено на подавлении оппозиции, которую возглавил чемпион НБА Станислав Медведенко. Он в нескольких интервью раскритиковал положение дел в украинском баскетболе, за что тут же получил «ответку» от подконтрольных Бродскому СМИ.

А ведь Слава Медведенко – новая кровь. У него есть идеи, как развивать баскетбол, но Бродский в упор держится за кресло. Осенью этого года в сеть попало видео дискуссии Бродского и Медведенко на Исполкоме ФБУ. Если отбросить личностные претензии, то суть конфликта отображается в подходах – Медведенко хочет, чтобы баскетбол превратился в бизнес и так смог зарабатывать на существование, а Бродский хочет и дальше сохранять зависимость спорта от воли олигархов и крупного бизнеса. К примеру, по словам Медведенко, из-за махинаций Бродского БК «Днепр» не получил причитающихся ему денег за переход Святослава Михайлюка в команду NBA «Лос-Анджелес Лейкерс». А эти деньги стали бы хорошим подспорьем для не самого богатого клуба.

Самая свежая афера Бродского – Евробаскет-2021 в Украине, к которому глава ФБУ обещает построить пять современных арен. Смета самих только арен составляет 270 млн долларов (7,6 млрд грн)! Откуда такие деньги у воюющего государства, которое еле-еле сводит концы с концами? Денег в украинском баскетболе нет, команд приличных нет, зато Бродский хочет, чтобы инвесторы скинулись и спасли ему авторитет. Всего-ничего, 7,6 млрд грн ради туманной перспективы. Наверняка, даже если кто из крупных бизнесменов и вложится в проект, опыт и биография Бродского подсказывают, что арены так и не будут построены, а деньги вдруг исчезнут. А сам комбинатор может опять оказаться в СИЗО.

Бродский уже три года руководит Федерацией баскетбола. Он много обещал, однако мало что выполнил. Баскетбол в Украине сейчас на самом дне, о чем говорят многие баскетбольные люди. Оно и понятно, ведь сам Бродский – известный аферист, что в бизнесе, что в спорте. При этом он изо всех сил держится за кресло и задействует все механизмы для уничтожения конкурентов. Пока он будет рулить украинским баскетболом, ничего толкового в нем ждать не приходится.