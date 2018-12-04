- Главная
- Медиа-Дайджест
- Аферистам здесь не место. Почему Бродский уничтожает украинский баскетбол
Аферистам здесь не место. Почему Бродский уничтожает украинский баскетбол
Сборная Украины по баскетболу могла сотворить настоящее чудо после провального старта квалификации на чемпионат мира-2019, однако второй победы над чемпионами Европы испанцами украинские болельщики не дождались. Теперь, наша команда практически потеряла шансы сыграть ЧМ, и, как это не прискорбно, этот результат – закономерное отражение происходящего в украинском баскетболе.
Яркие времена почти легендарного для Украины Майка Фрателло закончились. Им на смену пришли унылые годы Евгения Мурзина, который как специалист уровня национальной сборной себя так и не показал, зато который год сохраняет свое кресло благодаря дружбе с президентом Федерации баскетбола Михаилом Бродским. В Суперлиге ситуация не лучше – уровень соревнований не просто низкий, а катастрофически низкий, лучшие игроки уехали из страны, клубы мрут как мухи. При всем этом Бродский в интервью очень обижается на критику, рассказывая басни, как хорошо чувствует себя украинский баскетбол.
При Александре Волкове во главе ФБУ сборная Украины добилась невиданных ранее успехов – заняла 6-е место на Евробаскете-2013 и в 2014 году впервые попала на чемпионат мира. При этом Волков как-то признался, что тратил много личных средств на сборную, на тренерский штаб Фрателло, который давал результат.
«Когда тратишь на свой клуб – это понятно, но когда тратишь свои средства на сборную – это неправильно. Долги перед Фрателло – это мои личные долги, которые я буду выплачивать. Буду ли я в Федерации или нет – я рассчитаюсь с ним», - говорил Волков. Сейчас в украинском баскетболе уже не до романтики.
В 2015 году президентом ФБУ был избрал Михаил Бродский. «Перед сборной Украины поставлена четкая задача – попасть в шестерку лучших и получить путевку на отборочный турнир Олимпиады. Результаты последних лет нужно закреплять, показывать рост украинского баскетбола. Наша команда достойна выступления на Играх, и мы все сделаем для того, чтобы попасть на этот турнир», - бравировал громкими обещаниями новый рулевой баскетбола. Итог того Евробаскета для Украины был печален – одна победа при четырех поражениях и последнее место в группе на предварительном этапе. Однако друг Бродского Евгений Мурзин остается на посту главного тренера сборной до сих пор. Он слабый тактик, не пользуется авторитетом среди игроков. Из-за персоны тренера и разведенного Бродским бардака в национальной команде туда неохотно едут наши легионеры.
Зачем известному охотнику за легкими деньгами понадобилась переживающая не лучшие финансовые времена Федерация? Бродский видел в новой должности возможность снова вернуться в публичное пространство, взять реванш у обидчиков, например, у Игоря Коломойского. В конце концов, у бизнесмена есть свой баскетбольный клуб «Черкасские мавпы», который никогда ранее не выигрывал Суперлигу. Неясно, что в итоге дала Федерация Бродскому в плане влияния, но «Мавпы» он таки сделал чемпионом, будучи на посту главы ФБУ. Про конфликт интересов ни слова.
Владеть баскетбольным клубом и руководить всем баскетболом страны – это разные вещи. Кажется, Бродский поначалу вообще не понял, куда попал. «Мне кажется, для того, чтобы люди инвестировали, помогали, спонсировали, нужно вывести баскетбол на рынок, чтобы он звучал, его видели, о нем писали, показывали по телевизору. Если это будет, появятся рекламодатели. Я профессиональный издатель, бизнесмен. И, думаю, что я правильно понимаю эти процессы. У нас есть предварительная договоренность с Первым Национальным о показе матчей чемпионата. Мы пока видим пять городов, из которых можно будет вести трансляции. Так что, я думаю, у нас все получится", - рассказывал Бродский сразу после назначения. Спустя три года украинская Суперлига представляет из себя такое вот печальное зрелище – трансляции не на телевидении, а в ютубе, пустые залы, которые пригодны разве что для школьных соревнований.
«Баскетбол должен стать спортом №1 в Украине. Все наши усилия направлены на достижение этой цели. Я за то, чтобы в баскетбол играли в каждом дворе, в каждом доме интересовались игрой. Очень хочу, чтобы наши игроки были среди лучших в мире, а сборные рассматривались в качестве фаворитов на европейских и мировых соревнованиях. Моя задача на посту Президента ФБУ заключается в том, чтобы каждый, кто желает играть в баскетбол, мог это сделать в своем дворе на хорошо оборудованном баскетбольной площадке», - это уже более поздняя цитата Бродского. В принципе, результат тот же – ни о каком спорте №1 нет и речи, инфраструктура изношена до предела, а новых площадок во дворах больше не стало.
Зато чего в украинском баскетболе стало больше – так это скандалов. И при этом меньше клубов. Приходя на пост президента ФБУ, Бродский сделал одним из своих приоритетов возвращение игрокам долгов по старым зарплатам. Однако уже в его каденцию из баскетбольной карты страны исчезли «Кривбасс», «Будивельнык» и ряд других клубов, оставив после себя все те же долги.
Украинская Суперлига на данный момент – это 8 команд, не избалованных деньгами и вниманием общественности. В лиге играет несколько легионеров, однако их уровень соответствует размеру их зарплат. Впрочем, даже третьесортные американцы у нас являются звездами, они делают шоу, чего не умеют наши молодые игроки. Украинская Суперлига сейчас – это полная неконкурентоспособность наших клубов на международной арене. Например, этой осенью чемпион Украины, «Черкасские мавпы» Бродского, на групповом этапе не самого сильного Кубка Европы проиграли 5 матчей из 6 – клубам из Дании, Румынии и даже Косово. Это и есть уровень нашего чемпионата. Ясно, что смотреть на это унылое зрелище ходит очень мало народу, даже в ютубе, бесплатно, не отрываясь от дивана, Суперлигу тоже мало смотрят.
Кажется, обещанные Бродским реформы задерживаются? Возможно, если смотреть в будущее с глубоким оптимизмом. А если вы реалист, то должны понимать, что никакого улучшения ситуации не предвидится. Достаточно взглянуть на баскетбольную историю Михаила Бродского, чтобы понять – для него это просто игрушка, которую он использует для заработка денег.
Раньше такой игрушкой для него стал клуб «Денди-Баскет» - искусственное творение концерна «Денди», собственником которого был Бродский. Еще в 90-х Бродский возомнил себя талантливым спортивным менеджером, возглавил Украинскую баскетбольную ассоциацию, но потом ожидаемо рассорился с Федерацией баскетбола Украины, из-за чего Ассоциация потеряла право проводить соревнования среди клубов. Для Бродского все закончилось Житомирским СИЗО, а для его «Денди-Баскет» - исчезновением.
Второй заход Бродского в баскетбол получился еще более катастрофическим. В 2001 году он готовился к выборам от партии «Яблоко» и стал спонсором запорожского «Ферро». Чтобы прорекламировать свою партию, начинающий политик добавил в название баскетбольного клуба слово «Яблоко». «Ферро-Яблоко» сейчас бы стало мемом, но тогда Бродский проиграл выборы и закинул клуб как ненужную игрушку.
Это ничему Бродского не научило и в 2004 году он на пару с бизнес-партнером Сергеем Одаричем, который уже метил в кресло мэра Черкасс, решили финансировать баскетбольный клуб «Спасатель». Как раз тогда Бродского и Одарича обвиняли в рейдерском захвате завода «Темп» и социальный проект в виде баскетбольного клуба стал своеобразной индульгенцией для махинаторов. «Спасатель» переименовали в «Черкасские мавпы», и Бродский занялся тем, что он называет «помогать мальчикам». За 14 лет существования «Мавпы» стали чемпионами только в прошлом году, уже при Бродском во главе ФБУ, хотя при тех расходах, которыми хвалится собственник клуба, команда могла бы давно доминировать в украинском баскетболе. А потому тут возникает вопрос – то ли Бродский лишь на словах инвестирует деньги в баскетбол, то ли из него очень слабый спортивный менеджер?
Скандалы сопровождают Бродского всю жизнь. Мошенничество, рейдерство, арест, смена политической окраски и «переобувание по ситуации» - весь этот шлейф тянется за Бродским еще с девяностых-нулевых. В 2008 году он совместно с Игорем Коломойским осуществил «большой раскол» в украинском баскетболе, став президентом сепаратисткой УБЛ. Тогда в стране проходило два чемпионата: в одном играли клубы Бродского и Коломойского, а в другом – остальные. Впрочем, позже Бродский и Коломойский начнут публичную вражду, Михаил Юрьевич назовет Игоря Валериевича «больным уродом». То же самое повторится в отношениях Бродского и Волкова.
Сейчас все внимание Бродского сосредоточено на подавлении оппозиции, которую возглавил чемпион НБА Станислав Медведенко. Он в нескольких интервью раскритиковал положение дел в украинском баскетболе, за что тут же получил «ответку» от подконтрольных Бродскому СМИ.
А ведь Слава Медведенко – новая кровь. У него есть идеи, как развивать баскетбол, но Бродский в упор держится за кресло. Осенью этого года в сеть попало видео дискуссии Бродского и Медведенко на Исполкоме ФБУ. Если отбросить личностные претензии, то суть конфликта отображается в подходах – Медведенко хочет, чтобы баскетбол превратился в бизнес и так смог зарабатывать на существование, а Бродский хочет и дальше сохранять зависимость спорта от воли олигархов и крупного бизнеса. К примеру, по словам Медведенко, из-за махинаций Бродского БК «Днепр» не получил причитающихся ему денег за переход Святослава Михайлюка в команду NBA «Лос-Анджелес Лейкерс». А эти деньги стали бы хорошим подспорьем для не самого богатого клуба.
Самая свежая афера Бродского – Евробаскет-2021 в Украине, к которому глава ФБУ обещает построить пять современных арен. Смета самих только арен составляет 270 млн долларов (7,6 млрд грн)! Откуда такие деньги у воюющего государства, которое еле-еле сводит концы с концами? Денег в украинском баскетболе нет, команд приличных нет, зато Бродский хочет, чтобы инвесторы скинулись и спасли ему авторитет. Всего-ничего, 7,6 млрд грн ради туманной перспективы. Наверняка, даже если кто из крупных бизнесменов и вложится в проект, опыт и биография Бродского подсказывают, что арены так и не будут построены, а деньги вдруг исчезнут. А сам комбинатор может опять оказаться в СИЗО.
Бродский уже три года руководит Федерацией баскетбола. Он много обещал, однако мало что выполнил. Баскетбол в Украине сейчас на самом дне, о чем говорят многие баскетбольные люди. Оно и понятно, ведь сам Бродский – известный аферист, что в бизнесе, что в спорте. При этом он изо всех сил держится за кресло и задействует все механизмы для уничтожения конкурентов. Пока он будет рулить украинским баскетболом, ничего толкового в нем ждать не приходится.