Луценко предложил заморозить активы бизнеса РФ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Администрация президента затребовала списки российских юридических и физических лиц, в отношении которых предлагается введение санкций. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает Интерфакс-Украина. Луценко предположил, что за этим последует рассмотрение вопроса на Совете национальной безопасности.



"Надеюсь, что президент меня поддержит (в предложении инициировать перед СНБО введение санкции в отношении юридических и физлиц РФ в виде замораживания активов до деоккупации территории Украины – ред.). Во всяком случае, сейчас мне сообщили о том, что администрация президента затребовала все списки, детали. Очевидно, что в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершаться решением СНБО", - сказал Луценко на брифинге в Одессе.



Генпрокурор подчеркнул, что введение военного положения в Украине требует переосмысление того, что происходит с российским бизнесом в Украине.



"Более месяца мы собирали информацию, какой он (российский бизнес – ред.) есть, каков массив этого бизнеса. Могу вам сказать, что это четыре тома высотой где-то в 40 см, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц, то есть это огромный массив юридических и физических лиц резидентов Российской Федерации, которые ведут бизнес в Украине", - рассказал он.



При этом, по словам Луценко, часть этого бизнеса ведется в очень важных отраслях экономики.



"Как член СНБО, я вчера пописал письмо на имя главы государства и секретаря СНБО с предложением воспользоваться действующим законом о санкциях… я предлагаю воспользоваться замораживанием активов российского бизнеса до деоккупации нашей страны", - сказал он.



При этом генпрокурор отметил, что это, естественно, не должно быть огульным решением, необходимо серьезно проанализировать каждую из стратегических отраслей, но решение должно быть принято.



"Дальше мириться с тем, что граждане или фирмы страны-агрессора зарабатывают в Украине, я считаю неприемлемым. Это моя гражданская позиция, и я ее направил в порядке, установленном законе", - подытожил Луценко.

