Порошенко не сожалеет о запрете "ВКонтакте" и российского ТВ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не жалеет о том, что Украина запретила трансляцию российских телеканалов и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом он сказал во время выступления перед студентами Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, передает УНН.



"Я считаю, что я правильно сделал, когда я запретил трансляцию российских пропагандистских каналов в Украине. Знаете, почему? Потому что они не являются средствами массовой информации. Они являются пропагандой врага. И поэтому мои шаги, несмотря на то, что я был безумно раскритикован, были в правильном направлении", - подчеркнул он.



Также Порошенко считает правильным запрет российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".



"Потому что сейчас мы имеем доказательства, что это - база, которая в полной мере используется российской Федеральной службой безопасности", - добавил Глава государства.

