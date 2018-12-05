Женщина приняла душ в линзах и осталась без глаза

Бельгийка потеряла глаз и была вынуждена три года ходить с повязкой из-за того, что приняла душ, не сняв контактные линзы. Ее историю рассказало издание Daily Mail.



В 2015 году Петра ван Калмтаут (Petra van Kalmthout) провела выходные, занимаясь парусным спортом. В один из этих дней женщина приняла душ, не сняв мягкие контактные линзы. На следующий вечер по приезде домой у нее заболел глаз, а наутро боль только усилилась.



Калмтаут обратилась к терапевту, и тот прописал ей глазные капли и мазь. Ситуация становилась только хуже и вскоре бельгийка попала в больницу, где ей диагностировали акантамебный кератит. Врачи обнаружили на роговице ее правого глаза амебу вида Acanthamoeba. Хирурги дважды попытались удалить одноклеточное, но было уже слишком поздно. Им пришлось ампутировать глаз женщины.



После этого Калмаут три года была вынуждена ходить с повязкой на глазу, пока для нее не изготовили протез. «Водопроводная вода может вызвать много страданий. На три года мой глаз определял мой образ жизни. Теперь, когда у меня наконец появился протез, я возьму жизнь в свои руки», — рассказала бельгийка. Первое, что она собирается сделать — отправиться на дискотеку на всю ночь.



В Бельгии акантамебным кератитом заболевают в среднем 45 человек в год. Как правило, заболевание не приводит к столь плачевным последствиям. Большая часть заболевших заражаются из-за неправильного использования мягких контактных линз. Доктора советуют всегда снимать их перед принятием душа, серфингом и плаванием, а также мыть только в специальном растворе.

