Определена самая влиятельная женщина года

Самой влиятельной женщиной 2018 года по версии журнала Forbes стала канцлер Германии Ангела Меркель. Рейтинг был представлен на сайте журнала во вторник, 4 декабря.



Канцлер Германии удерживает первое место восьмой год подряд. Вторую строчку в этом списке занимает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третьей по влиятельности стала глава МВФ Кристин Лагард.



Пятерку лидеров замыкают генеральный директор General Motors Мэри Барра и председатель и президент компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

