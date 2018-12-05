Порошенко: Угроза со стороны РФ растет

Президент Украины Петр Порошенко считает, что угроза со стороны РФ в отношении Украины продолжает расти. "Хочу заявить, что ситуация очень непростая. Угроза со стороны России растет", - сказал П.Порошенко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов Прикарпатья во вторник в Ивано-Франковске.



Он подчеркнул, что на территории РФ увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных машин, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.



П.Порошенко также констатировал увеличение военного присутствие РФ в Азовском море за последние 2-3 недели. Он отметил, что в оккупированный Крым Российская Федерация поставила средства противовоздушной обороны, в частности, два дивизиона С400, а также были размещены в Феодосии, Керчи и на берегу Керченского пролива противокорабельные ракетные комплексы.



"Против кого это? И можем ли мы в ответ на этот занимать страусиную позицию?", - сказал глава государства.

