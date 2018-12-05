Украина признана частично свободной в вопросе доступа и использования интернета – Freedom House

Украина находится на позициях частично-свободных государств в сфере свободы доступа и использования интернета, свидетельствуют данные отчета Freedom House "Свобода слова в интернете 2018".



Согласно данным отчета, который был представлен во вторник в Киеве, авторы дали 45 из 100 баллов (чем меньше баллов – тем более свободной считается страна).



"Мы знаем, что было ограничено использование платформ "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые были очень популярными… Украина находится среди тех стран, где за последние пять лет произошло наибольшее ухудшение ситуации с использованием интернета", - сказал директор исследований в области технологий и демократии "Freedom House" Адрия Шахбаз на пресс-конференции.



В отчете также обращается внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в офисах пророссийских изданий "Страна" и "Вести".



Также в отчете приводятся данные с неподконтрольных правительству территорий, в частности: "сепаратистские власти, поддерживаемые Россией в Луганске, приговорили блоггера к 14 годам лишения свободы".



Первым в рейтинге значатся Эстония (6 из 100) и Исландия (6 из 100) как наиболее свободные в использовании интернета.



Далее также расположились Канада (15 из 100), Германия (19 из 100), Австралия (21 из 100), США (22 из 100).



В США авторы отчета также зафиксировали наличие дезинформации.



"Если мы говорим о причинах, которые привели к ухудшению (ситуации со свободой в интернете в мире – ИФ), то, например, выборы приводили к этому, т.е. государственные органы использовали цензуру… в некоторых странах была использована дезинформация, пропаганда и тролли, которые распространяли информацию, которую, по нашему мнению, нельзя была считать правдивой", - пояснил А.Шахбаз.



Последний в рейтинге - Китай (88 из 100).



Отчет был проведен с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года. В рейтинге присутствуют 65 стран.

