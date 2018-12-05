Украина требует от Евросоюза запретить судам РФ заходить в европейские порты

Украина призвала главные институты Европейского союза и стран-членов ЕС запретить российским кораблям из Таганрога и Ейска заходы в европейские порты. Об этом сообщил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает УНН.



"Я призываю партнеров требовать от России остановить агрессию и вернуть наших 24 моряков. Мы настоятельно призываем ЕС ввести санкции к портам в Азовском море и тех, кто отвечает за агрессию", - сообщил он.



Ранее Украина объявила 8 подозрений.



Напомним, ранее в Кремле заявили, что не знают где находятся украинские корабли.



Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

