Вспышка кори в Украине угрожает эпидемией
Заболеваемость корью продолжает расти, за 48-ю неделю корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе). Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
“С начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек (16593 взрослых и 27793 ребенка). Больше всего болеют корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший”, - говорится в сообщении.
В общих цифрах “антирейтинг” областей выглядит так:
Львовская (всего 9533 человека: 2697 взрослых и 6836 детей),
Ивано-Франковская (4571 человек: 1225 взрослых и 3346 детей),
Закарпатская (4147 человек: 846 взрослых и 3301 ребенок),
Тернопольская (2854 человека: 971 взрослый и 1883 ребенка),
Одесская (2643 человека: 1322 взрослых и 1321 ребенок),
Киев (2625 человек: 1591 взрослый и 1034 ребенка).
Оперативные данные по заболеваемости корью в каждом из регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья по ссылке.
С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).
Чаще всего болеют дети 5-9 лет, не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни. По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили:
первую дозу КПК составляет 76,1%,
две дозы КПК — 77,5%.
В рамках усиленной иммунизации доля детей, которые получили:
пропущенную первую дозу КПК, составляет 44,8% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).
две дозы, еще меньше — 36,8% (меньше всего — в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).
Риск заболеть увеличивается и вследствия совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.