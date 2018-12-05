Вспышка кори в Украине угрожает эпидемией

Заболеваемость корью продолжает расти, за 48-ю неделю корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе). Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.



“С начала 2018 года в Украине корью заболели 44386 человек (16593 взрослых и 27793 ребенка). Больше всего болеют корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший”, - говорится в сообщении.



В общих цифрах “антирейтинг” областей выглядит так:



Львовская (всего 9533 человека: 2697 взрослых и 6836 детей),

Ивано-Франковская (4571 человек: 1225 взрослых и 3346 детей),

Закарпатская (4147 человек: 846 взрослых и 3301 ребенок),

Тернопольская (2854 человека: 971 взрослый и 1883 ребенка),

Одесская (2643 человека: 1322 взрослых и 1321 ребенок),

Киев (2625 человек: 1591 взрослый и 1034 ребенка).



Оперативные данные по заболеваемости корью в каждом из регионов можно увидеть на сайте Центра общественного здоровья по ссылке.



С начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).



Чаще всего болеют дети 5-9 лет, не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни. По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили:



первую дозу КПК составляет 76,1%,

две дозы КПК — 77,5%.



В рамках усиленной иммунизации доля детей, которые получили:



пропущенную первую дозу КПК, составляет 44,8% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).

две дозы, еще меньше — 36,8% (меньше всего — в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).



Риск заболеть увеличивается и вследствия совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.

