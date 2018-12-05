Рада подтвердила принятие государственного бюджета на 2019 год

4 декабря Верховная Рада Украины подтвердила принятие законопроекта о госбюджете № 9000, отклонив проект постановления о его отмене. "За" проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом в качестве закона законопроекта № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" проголосовало 60 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

Парламент принял закон о госбюджете 23 ноября, в тот же день внефракционный народный депутат Юрий Левченко внес в Верховную Раду проект постановления об отмене этого решения. Он мотивировал это тем, что закон о госбюджете был принял "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады в части процедуры законотворческой деятельности".



Как указано в пояснительной записке к проекту №9000 ко второму чтению, доходы госбюджета в 2019 году составят 1,31 трлн. грн. Это на 18,1 млрд. грн. больше, чем планировалось изначально. Общий фонд увеличили на 12,9 млрд. грн., а специальный - на 5,2 млрд. грн. При этом 17,7 "лишних" миллиардов пойдут в госбюджет, а 400 млн. грн. - в местные бюджеты. Основные макроэкономические показатели в бюджете такие: инфляция на уровне 7,4%, рост экономики на 3% и дефицит бюджета в 89,3 млрд. грн или 2,3% ВВП.

