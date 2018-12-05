В знак протеста задержанные в Грузии украинцы объявили голодовку

Украинцы, которые были задержаны 2 декабря столице Грузии по подозрению в незаконном хранении оружия, объявили голодовку во вторник, 4 декабря. Об этом со ссылкой на адвоката одного из задержанных Георгия Ростомашвили пишет "Интерфакс".



Кроме украинцев голодовку объявил и задержанный вместе с ними гражданин Грузии. Таким образом они выражают протест против предъявленных им обвинений.



Отметим, что во вторник, 4 декабря, Тбилисский городской суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, несмотря на то, что адвокаты настаивали на нем.



Напомним, что шестеро украинцев и грузин были задержаны в тбилисской гостинице "Альянс" 2 декабря. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По имеющимся на сегодняшний день данным, некоторые из этих людей принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".

