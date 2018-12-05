Коломойский и Боголюбов признали нанесение убытков Приватбанку на $250 млн.

Бывшие акционеры Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали нанесение убытков банку в размере 248 миллионов долларов вместо инкриминируемых им 1,9 миллиарда долларов. Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона, на которое ссылается Экономическая правда.



В одном из пунктов решения говорится, что истец (государство Украина в лице Министерства финансов и НБУ - Прим. Ред.) обвиняет ответчиков (Коломойского, Боголюбова и связанных с ними компании - Прим. Ред.) в нанесении убытков банку мошенническим способом в размере 1,9 миллиарда долларов плюс проценты. В свою очередь, ответчики не стали отрицать факт нанесения убытков банку, но лишь в размере 248 миллионов долларов.



Ранее сообщалось, что в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов. Кроме того, суд предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции.



В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.



Напомним, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов. Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

