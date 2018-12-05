СМИ: объединительный собор церквей на Украине состоится 15 декабря

Объединительный церковный собор на Украине об учреждении автокефальной церкви состоится 15 декабря. Об этом сообщило во вторник издание "Апостроф".



"Объединительный собор украинских православных церквей будет созван на 15 декабря 2018 года. Об этом "Апострофу" сообщили источники в церковных кругах", - сообщило издание. На этом заседании будет избран предстоятель новой церкви и утвержден ее устав. В последующем предстоятель, как предполагается, получит томос об автокефалии от Константинополя.



Советник президента Украины Ростислав Павленко сообщил ранее, что объединительный собор состоится в декабре, но точную дату огласит патриарх Варфоломей.



Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.



13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В Украинской православной церкви также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.



