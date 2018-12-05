Супрун рассказала о смертельной опасности сосисок

Стейки из свинины, говядины и баранины, равно как и колбаса с сосисками из красного мяса могут нанести здоровью человека вред. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.



По ее словам, стейки и салями не стоит объединять в одну категорию "красное мясо", но и то, и другое оказывает влияние на организм. Красное мясо является хорошим источником железа, цинка, многих незаменимых аминокислот, а также таурина, креатина и витамина В12. Однако одновременно с этим люди, которые регулярно едят большие порции красного мяса и сосисок либо колбас, чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.



"К примеру, если употреблять такое мясо ежедневно и 50 граммов или больше — риски появления рака толстой кишки возрастает на 18%. Рыба и птица такого влияния не имеют", - сообщила Ульяна Супрун.



Также избыточное потребление мяса связано с большим риском высокого давления. Возможно, причина не в самом мясе, а в соли мясных изделий или в сопутствующих продуктах. Жирное мясо может нарушать баланс переносчиков жиров в крови, и способствовать развитию атеросклероза, когда есть другие факторы, например, курение и малоподвижный образ жизни.



Также и.о. главы Минздрава дала несколько советов украинцев о том, как уменьшить риски при потреблении мяса. По ее словам, готового красного мяса советуют есть не более 70 граммов в день, нежелательно употреблять его каждый день. Колбасы и сосиски рекомендуется есть не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно.

