В Евросоюзе обсудят с Киевом санкции против телеканалов

Возможные санкции против "112 Украина" и "NewsOne", которые могут привести к закрытию телеканалов, остаются важным предметом обсуждения во всех ключевых институциях Европейского Союза и продолжают вызывать беспокойство у многих евродепутатов, пишет 112.ua, ссылаясь на заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"ЕС придает высочайшее значение свободе слова и свободе СМИ. Свобода слова и свобода СМИ – это часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, поэтому является частью регулярных обсуждений с украинскими властями. В Евросоюзе продолжат наблюдать за медиаландшафтом и ситуацией со свободой слова и СМИ в Украине. Все связанные с этим вопросы будут обсуждаться с властями страны", - заявила Могерини в ответ на запрос евродепутата Натана Гилла по поводу угрозы закрытия "112 Украина" и "NewsOne" и свободы слова в Украине.



"Хотя все страны имеют право обеспечивать свою национальную безопасность и защищать своих граждан, это должно быть сделано в полном соответствии с базовыми правами и свободами, включая Европейскую конвенцию по правам человека и соблюдение международных стандартов", - сказано в заявлении Федерики Могерини.



"Ситуация вокруг "112 Украина" и NewsOne давно получила широкую огласку в странах ЕС. Такая реакция госпожи Могерини не стала для нас сюрпризом, но в то же время это является еще одним важным шагом в нашей борьбе за свободу слова и за право независимых медиа говорить правду. У нас было немало встреч с европарламентариями, европейскими правозащитными организациями и просто нашими коллегами в странах ЕС. Все они едины во мнении, что в любой стране, которая выбрала для себя европейский путь развития, подобные выходки власти, которые перечат всем принципам развития демократического государства, недопустимы. Поэтому, со своей стороны, мы выражаем глубокое признание Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини за неравнодушие и стремление содействовать нам в этой борьбе за право говорить", - комментирует генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.



"Такая реакция наших европейских коллег свидетельствует о том, что мы идем верным путем. Ведь то, что сейчас происходит вокруг телеканалов "112 Украина" и NewsOne, безмерно шокирует все европейское сообщество. В наших эфирах мы неоднократно давали их комментарии по этому поводу и показывали реакцию Европы на то, что происходит сейчас в Украине со свободой слова. Ответ госпожи Могерини – очередное доказательство того, что правда и закон – на нашей стороне. А значит, и наша победа неизбежна", - комментирует генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.



Напомним, в октябре Верховная Рада потребовала от СНБО рассмотреть возможность санкций против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Обращение было принято с нарушением процедуры и поставило под угрозу существование этих СМИ, попутно вызвав опасение по поводу ситуации со свободой слова в Украине.

