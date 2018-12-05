Столтенберг отказался сравнивать "майдан" и протесты "желтых жилетов"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник журналистам, что не видит смысла сравнивать массовые протесты "желтых жилетов" во Франции и протесты на Майдане в Киеве в 2014 году.



Журналисты на пресс-конференции во вторник после встречи глав МИД стран НАТО с министрами иностранных дел Грузии и Украины спросили генсека, не собирается ли альянс осудить подавление силами правопорядка протестов во Франции, как в свое время НАТО сделала в ситуации с "майданом".



"Я не вижу смысла сравнивать эти две ситуации. Сравнивать их было бы абсолютно неверно", — ответил Столтенберг.



Возмущенные повышением налога на топливо с 1 января 2019 года, а за ним и цен на бензин французы стали выходить на акции протеста по всей стране с 17 ноября. Протестное движение носит название "желтые жилеты" — по основному атрибуту водителей — желтой светоотражающей накидке. Основным требованием "желтых жилетов" было снижение цен на бензин.



В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны более 400 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика, из-за протестов погибли четыре человека.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

