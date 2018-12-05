В Госдуме прокомментировали идею об аресте российских активов на Украине

Инициатива заморозить активы бизнеса РФ на Украине нацелена на разрыв связей с Россией и на то, чтобы точка невозврата в отношениях между странами была пройдена, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает заморозить активы российского бизнеса в стране после инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили госграницу РФ и были задержаны, и введения военного положения на Украине.



"Все это в русле решительного подхода (президента Украины Петра) Порошенко, направленного на разрыв всяческих связей (с Россией), нанесение максимального разрыва на будущее, чтобы точка невозврата к российско-украинским отношениям была пройдена", — заявил РИА Новости Затулин.



Парламентарий добавил, что "Россия, безусловно, ответит" в случае, если Украина заморозит активы российского бизнеса, но не уточнил, какие меры могут быть применены со стороны РФ.



Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.



Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

