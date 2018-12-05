Сериал "Друзья" еще год будет на сервисе Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix сохранит сериал "Друзья" до конца 2019 года. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.



"Праздничный броненосец принес вам подарок: "Друзья" будут на Netflix весь 2019 год", – отмечается в посте.



До этого решения сервис планировал удалить сериал со своей платформы.



По сообщению Variety, отмена решения об удалении связана с недовольством зрителей. Многие из них заявили, что подписались на Netflix для того, чтобы смотреть сериал "Друзья".



Netflix приобрел права на показ сериала у студии Warner Bros, в 2019 году срок договора истекает.





