Как бороться с тягой к вредным продуктам

Если вам хочется съесть что-нибудь калорийное и вредное, просто понюхайте это блюдо, советуют ученые из Колледже бизнеса Университета Южной Флориды. Как передает Medical Express, одного лишь запаха может быть достаточно, чтобы удовлетворить желание. Суть в том, что мозг не всегда различает источники чувственного удовольствия.



На самом деле тонкие сенсорные стимулы вроде запахов могут быть более эффективными, с точки зрения влияния на выбор продуктов, чем обычная политика запретов. Эксперименты показали прямую связь между продолжительностью воздействия ароматического стимула и тем, будет ли человек потреблять вредный продукт.



В рамках эксперимента группе добровольцев давали оценить запахи здоровой пищи и вредных продуктов вроде печенья, клубники, пиццы и яблок. Оказалось, если добровольцы вдыхали запах печенья менее 30 секунд, желание съесть печенье было сильным. А вот вдыхание дольше 2 минут, напротив, снижало тягу к печенью (добровольцы чаще выбирали клубнику). Дело в самом запахе. Аромат вредных продуктов в большей степени связан с чувством награды.

