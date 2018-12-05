Объединительный православный собор состоится 15 декабря

Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве, сообщил президент Украины Петр Порошенко. "Собор состоятся 15 декабря 2018 года", - заявил П.Порошенко на Форуме местного самоуправления в Киеве в среду. По словам президента, собор состоится в Софийском соборе и на нем будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви.



"Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. Этот собор выберет предстоятеля", - отметил П.Порошенко.



Ранее советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что устав единой автокефальной украинской православной церкви будет принят на объединительном Соборе. Он напомнил, что Синод Вселенского патриархата на прошлой неделе сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии (независимости) в Устав церкви, которые рассмотрят украинские архиереи.



Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

