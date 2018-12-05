В Украине заставят работать злостных алиментщиков

Государственная служба занятости планирует трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook, передает УНН.



"Состоялась встреча заместителя министра юстиции Светланы Глущенко с заместителем председателя Государственной службы занятости Романом Криганом по налаживанию тесного сотрудничества в сфере трудоустройства лиц-должников по выплате алиментов", - отмечается в сообщении.



Государственной исполнительной службой открыты более 100 000 исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы или имущества.



Для решения проблемы Министерство юстиции Украины и Государственная служба занятости подпишут Меморандум о сотрудничестве с целью трудоустройства лиц, имеющих долги по выплате алиментов.

