Спецпрокурор Мюллер попросил не сажать в тюрьму бывшего советника Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы в США, попросил суд округа Колумбия не приговаривать бывшего советника американского президента Майкла Флинна к тюремному заключению. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы прокуратуры.



В заявлении спецпрокурора сказано, что Флинн существенно помог в расследовании. Его показания касались связей и координации между правительством России и людьми, работавшими на предвыборной кампании Дональда Трампа.



Бывший глава ФБР Роберт Мюллер с мая 2017 года возглавляет расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы президента США.



В рамках расследования бывший советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с послом РФ и заключил сделку со следствием.

