В Украине подорожали лекарства

В Украине с начала 2018 года цены на лекарства выросли в среднем на 5,1%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики.



Подорожали как отечественные, так и импортные лекарства. Так, антибиотики отечественные выросли в цене на 7,6% – до 15,57 грн за десять таблеток, капсул. Антибиотики импортные – на 5,07% – до 103,35 грн за десять таблеток (капсул).



В свою очередь отечественные сосудорасширяющие средства подорожали на 3,5% – до 10,1 грн, импортные сосудорасширяющие средства – на 3,1%, до 47,9 грн (за десять таблеток, капсул).



К тому же, выросла стоимость жаропонижающих и обезболивающих препаратов: отечественных – на 3,2%, до 7,63 грн, импортных – на 8,3%, до 13,58 грн (за единицу).

