Джон Сноу зарекся сниматься в продолжении «Игры престолов»

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о впечатлениях от работы над фэнтезийной сагой. Его слова передает The Independent.



Харингтон признался, что эмоционально пережил окончание съемок финальной части сериала. «Но я бы не сказал, что мне было грустно — я снимался в "Игре престолов", начиная с пилотной серии и на протяжении почти десяти лет жизни, это редкое явление в актерской карьере. Прощаться с этой семьей было для меня сильным эмоциональным ударом», — рассказал он.



«Но хотел бы я вернуться туда и продолжить работу? Да ни в жизнь», — добавил артист.



Ранее в декабре писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» и исполнительный продюсер «Игры престолов», заявил, что хочет снять продолжение сериала. По его задумке, действие шоу происходило бы параллельно событиям оригинала, но фокусировалось бы на второстепенных персонажах.

