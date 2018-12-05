В Раду внесли проект закона о прекращении двусторонних договоров с Россией

Внефракционные депутаты Верховной рады, представляющие националистическую партию "Свобода", зарегистрировали в парламенте законопроект об автоматическом прекращении двусторонних договоров с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Рады.

Депутаты предложили внести изменения в закон "О международных договорах Украины" в части прекращения договоров, заключенных с "государством-агрессором". "Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Рады о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов", - сказано в статье номер 24, которой предлагается дополнить закон. Кроме того, депутаты предложили закрепить законодательно, что договоры со "страной-агрессором" Украиной официально могут не соблюдаться.



Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина пересматривает всю договорную базу с Россией. По его словам Киев "за последнее время "убил" 48 международных соглашений (с РФ), <...> следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений". Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было прервано после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

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Сейчас на рассмотрении в Верховной раде находится внесенный президентом Украины Петром Порошенко как неотложный законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно тексту документа, отношения предлагается расторгнуть с 1 апреля 2019 года.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.



