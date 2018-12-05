Венгрия объявила, до каких пор Будапешт будет блокировать проведение Комиссии Украина - НАТО

Венгрия не прекратит блокировать проведение комиссии Украина - НАТО до тех пор, пока "Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины". Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил после министерской встречи НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".



Он отметил о том, что Венгрия ощущает сильное давление из-за такой позиции, однако руководство государства видит в ней единственный способ участия в жизни венгерской общины. Кроме того, он добавил, что мяч - на стороне Украины.



"Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву", - сказал Петер Сийярто.

