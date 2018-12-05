Песков: Россия продолжит законные процедуры в отношении украинских нарушителей госграницы

Россия продолжит выполнять законные процедуры в отношении украинских нарушителей госграницы, несмотря на критику и эскапады других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Звучащая критика, разные эскапады - это не повод для того, чтобы Россия отходила от процедур, предусмотренных законом в отношении нарушителей государственной границы. Эти процедуры выполняются и будут продолжать выполняться", - заверил представитель Кремля.

