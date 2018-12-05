Могерини обсудит инцидент в Керченском проливе с главами МИД РФ и Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что сегодня, 5 декабря, в Милане намерена обсудить с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным напряженность в регионе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"В Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - сказала Федерика Могерини журналистам в Брюсселе.



"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - добавила Могерини, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.



Она отметила, что в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".



По словам главы дипломатии ЕС, темпы судоходства в Азовском море "замедляются". Она отметила, что это касается, в том числе, судов, которые ходят под флагами стран ЕС.



"В результате это оказывает негативное влияние и на нашу собственную экономику", - подчеркнула Могерини.



Кроме того, европейский дипломат вновь указала на то, что ЕС всегда выступает за территориальную целостность Украины.



"Наша позиция всегда была четкой: мы всегда решительно поддерживаем сторону наших украинских друзей в том, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала она.

