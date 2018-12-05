Мэр Днепра Филатов выходит из партии "УКРОП"

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что написал заявление о прекращении членства в партии "Укроп".



"С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета "Укропа" и вообще выхожу из партии", - написал Б.Филатов на своей странице в Фейсбуке в среду.



Он также отметил, что сделал все, что мог и не желает больше иметь дело "с публикой, захватившей власть в "Укропе".



"Моя совесть чиста перед партией, у истоков которой я был с первого дня", - добавил мэр Днепра.

