Суд продлил арест Кокорина и Мамаева до февраля 2019 года

Тверской суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, арестованных по обвинению в побоях и хулиганстве. Срок их ареста продлили до 8 февраля 2019 года.



Также под арестом остались Кирилл Кокорин, брат Александра Кокорина, и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.



Во время суда стало известно, что Кирилл Кокорин написал заявление в полицию на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Он заявил, что именно Соловчук начал драку.



Во время заседания все обвиняемые частично признали свою вину.



Павел Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в побоях и хулиганстве из-за двух драк в Москве, произошедших 8 октября. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — водитель Виталий Соловчук.

