Украина провела стрельбы ракетами Нептун и С-125

В Украине провели успешные испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Нептун и модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125.



Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 5 декабря.



Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, во время испытаний были достигнуты важные результаты.



"Задача, которая была поставлена ​​сегодня для крылатых ракет, – проверка на дальность и точность поражения надводных целей", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.



Турчинов отметил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.



Кроме того, Турчинов сказал, что для усиления береговой обороны осуществлена ​​проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, прошедшими глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.



"По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии, как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья", – подчеркнул Турчинов.

