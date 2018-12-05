Forbes выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Ирландская рок-группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, составленный журналом Forbes.



Журнал подсчитал доходы музыкантов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Группа U2 за это время заработала 118 миллионов долларов. Британская группа Coldplay, ставшая второй, за год получила 115,5 миллиона долларов. На третьем месте — британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов долларов).



В десятку самых высокооплачиваемых артистов также вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), Jay-Z (76,5 миллиона), Guns N' Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и Дидди (64 миллиона).



В целом музыканты из первой десятки рейтинга за год заработали 886 миллионов долларов.



В 2017 году журнал Forbes назвал самым высокооплачиваемым музыкантом рэпера Дидди, заработавшего 130 миллионов долларов.

