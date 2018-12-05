С начала года в киевском метро получили травмы около 70 пассажиров

За 11 месяцев текущего года в КП "Киевский метрополитен" произошло около 70 травм пассажиров - в основном из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в ответе на журналистский запрос УНН.



"На протяжении 11 месяцев 2018 года на территории метрополитена произошло около 70 травм пассажиров, в том числе: на эскалаторах - 23 случая, на лестнице - 19 случаев, на пути - 6 случаев", - отметили в пресс-службе предприятия.



Кроме того, как отметили в метрополитене, за этот период произошел 1 летальный случай с пассажиром, который попал на пути. При этом в пресс-службе уточнили, что основная причина травм - нарушение правил пользования метрополитеном.

