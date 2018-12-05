KFC замаскировали свою вывеску на фасаде Дома профсоюзов

Американская компания Kentucky fried chicken скрыла вывеску со своим логотипом на фасаде Дома профсоюзов в центре Киева, передает корреспондент УНН.



Так, три буквы KFC компания затянула черной полиэтиленовой пленкой.



Напомним, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC. Это вызвало возмущение граждан и протесты у заведения, которые переросли в столкновения с полицией. В результате полиция задержала нескольких активистов но впоследствии всех задержанных отпустили.

