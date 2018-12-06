Триллер Ларса фон Триера выходит в прокат

В прокат выходит нашумевшая лента-хоррор Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". В фильме главным героем является серийный убийца, для которого каждое новое преступление - это произведение искусства. Премьера в украинских кинотеатрах состоится 6 декабря.



Несмотря на то, что расплата кажется неотвратимой, с каждым новым убийством он рискует все больше, привлекая внимание властей к своим злодеяниям.



"Много лет я снимал фильмы о хороших женщинах. На этот раз мой герой - злой мужчина", - прокомментировал свой фильм сам создатель.



Сюжет ленты разворачивается в США 70-х годов. Главную роль в фильме исполняет актер Мэтт Диллон, ранее номинированный на Оскар в категории "Лучшая роль второго плана". В ролях жертв предстают Ума Турман, Софи Гробёль и Райли Кио.







