Названы лучшие голливудские фильмы 2018 года

Музыкальная драма "Звезда родилась" (A Star is Born) с Брэдли Купером и Леди Гагой, супергеройский боевик "Черная пантера" (Black Panther) от студии Marvel и фильм ужасов "Тихое место" (A Quiet Place) вошли в десятку лучших национальных фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусства (AFI).



В список также попала экранизация книги Джеймса Болдуина "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk), исторический фильм "Фаворитка" (The Favourite), драмы "Дневник пастыря" (First Reformed) и "Зеленая книга" (The Green Book), основанная на реальных событиях политическая комедия "Черный клановец" (BlacKkKlansman), режиссерский дебют 28-летнего комика Бо Бернема "Восьмой класс" (Eighth Grade) и сиквел классической картины 1964 года "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns).



Интересно, что премьера последней картины намечена только на 19 декабря (в России - 3 января 2019 года), однако по итогам премьерного показа лента уже собрала множество восторженных отзывов.



Специальную награду AFI получила драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, удостоенная в этом году главной награды Венецианского фестиваля. Как показывает практика, лучшие фильмы года по версии AFI становятся претендентами на "Оскар".









Среди сериалов в десятку вошли "Американцы" (The Americans), "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), "Метод Комински" (The Kominsky Method), "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maizel), "Поза" (Pose), "Наследники" (Succession), "Это мы" (This Is Us).



Отметим, что в сентябре этого года сериал "Удивительная миссис Мейзел" также стал одним из триумфаторов телевизионной премии Emmy, получив награды в категории "Лучший комедийный сериал", "Лучшая актриса в комедийном сериале" и "Лучшая актриса второго плана". Также двух статуэток удостоилась сценарист и режиссер пилотного эпизода этого сериала Эми Шерман-Палладино - соответственно за сценарий и режиссуру комедийного сериала.



Сериалы "Американцы" и "Это мы" были номинированы в категории "Лучший драматический сериал", но наград не получили, зато один из участников сериала "Американцы" Мэттью Риз был признан лучшим актером в драматическом сериале. "Американская история преступлений" была названа лучшим мини-сериалом, а сыгравший в нем Даррен Крисс - лучшим актером в мини-сериале или телефильме.



Подробнее: https://www.newsru.com/cinema/05dec2018/afi_2018.html