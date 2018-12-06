Константинополь ждет участия представителей УПЦ в "объединительном соборе"

Константинополь утверждает, что в "объединительном соборе" в Киеве ожидается участие всех присутствующих на Украине церковных структур, в том числе канонической Украинской православной церкви. При этом УПЦ не раз заявляла, что участвовать в таком мероприятии не намерена.

"Ожидается, что участвовать будут иерархи всех существующих в стране церковных юрисдикций, которые изберут предстоятеля автокефальной церкви Украины. Интерес сосредоточен на архиереях церкви митрополита Онуфрия Московского патриархата", — говорится в краткой заметке в официальном блоге Константинопольского патриархата "Свет Фанара". Издание отмечает, что собор созывает митрополит Галльский Эммануил.



Ранее глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент сообщил, что каноническая Украинская православная церковь не будет участвовать в "объединительном" соборе в Киеве, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам.



О том, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве, сообщил в среду президент Украины Петр Порошенко. Этот собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах – не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая УПЦ является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.



В Константинопольском патриархате подтвердили РИА Новости дату собора и сообщили, что в патриархии не стали включать это в официальное сообщение по итогам Синода 27-29 ноября.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.



Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

