Украинцы не должны платить отдельно за установку газовых счетчиков - Верховный суд

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, что тарифы на газ для населения учитывают расходы на установление индивидуальных счетчиков, а потому газораспределительная организация (в данном случае ПАО "Криворожгаз") обязана обеспечить установление счетчиков для жителей, которые проживают в квартирах и используют газ только для приготовления еды.



В случае, если стоимость счетчиков явно завышена, это не освобождает организацию от обязанности установить оборудование. Во внимание принимается то, что тарифы формируются уполномоченным органом и потребители природного газа не могут влиять на определение тарифа и его составляющих.



Соответствующее постановление по делу № 214/2435/17 было принято БП ВС 7 ноября. Большая Палата согласилась с районным судом, руководствовавшимся частью первой статьи 3 Закона № 3533-VI. Согласно этому закону, работы по установке счетчиков газа населению финансируются за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством.



"Именно на ответчика возложена обязанность установления счетчиков газа, лишь он должен принимать меры относительно привлечения других источников финансирования этих работ и возложение такой обязанности на потребителей является неправомерным. Вместе с тем, как установил суд, ответчик не принимал никаких мер для финансирования таких работ за счет любого бюджета. В ответе от 24 апреля 2017 года ПАО "Криворожгаз" предложил истцам заключить договор для установления в их квартирах счетчиков газа, однако, как правильно счел суд первой инстанции, это предложение не основывается на требованиях закона", - указано в постановлении суда.



Напомним, индивидуальные газовые счетчики должны установить до 2021 года. Потребителям, которые установили счетчики самостоятельно, должны компенсировать их стоимость.

