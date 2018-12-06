В охране Порошенко уверяют, что не причастны к нападению на Гриценко

Управление государственной охраны заявляет, что руководитель Службы безопасности президента генерал-майор Юрий Федоров не причастен к нападению на лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе УГО в ответ на заявление Гриценко.



"Заявление Анатолия Гриценко о якобы причастности к нападению на него руководителя Службы безопасности президента Украины генерал-майора Юрия Федорова является откровенной ложью", - говорится в сообщении.



В ведомстве также потролили рекламу Гриценко.



"Очевидно, буква "Ч" на рекламных билбордах политика, который пытается приватизировать понятие "честность", на самом деле означает словосочетание "черный пиар", - заявили в пресс-службе.



Кроме того, в УГО обвинили Гриценко в том, что он не пошел воевать на фронт.



"Такие методы политической борьбы являются неприемлемыми и недостойными офицера. Даже если этот офицер во время войны России против Украины так и не нашел дороги в военкомат и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации", - подытожили в УГО.



Напомним, ранее Гриценко заявил, что главным организатором нападения на его соратников был руководитель личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров. Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на представителей партии "Гражданская позиция" в Одессе. Гриценко возложил ответственность за нападение на него и его соратников на президента Петра Порошенко.



В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре. 30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще по 12 человекам будут приняты процессуальные решения. В Генпрокуратуре отметили, что "по данным допроса возможных фигурантов драки установлено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны и другой деятельности на должности руководителя указанного министерства".

