Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти

Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия. Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания комитета.



"Россия имеет свои собственные проблемы, но каждый на сегодняшней встрече согласился, что необходимо снижение. Консенсус - мы должны снижать. Завтра мы должны обсудить, как [на сколько] снижать", - сказал министр.



Квоты на снижение добычи в 2019 году могут составить порядка 1 млн баррелей в сутки, добавил Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.



"Я думаю, миллион [баррелей в сутки] или около того. Но завтра мы это будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, о какой квоте на снижение добычи нефти может идти речь.



Комментируя итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, министр нефти Омана сказал: "Этой ночью я буду спать намного лучше, чем спал прошлой. Прошлой ночью я действительно был взволнован".



5 декабря в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал участникам сделки снизить добычу нефти в первом полугодии 2019 года. 6 декабря этот вопрос обсудят министры стран ОПЕК, а 7 декабря - министры ОПЕК+.



