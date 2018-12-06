Киев потребовал провести встречу в "будапештском формате"

Министерство иностранных дел Украины требует провести срочные консультации в "будапештском формате" (Россия, Украина, Великобритания, США) после инцидента в Черном море.



Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.



"Министерство иностранных дел Украины 27 ноября 2018 года, на основании пункта шесть меморандума, обратилось к странам-подписантам будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств", – говорится в сообщении.



В заявлении отмечается, что Украина 24 года назад отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и РФ в будапештском меморандуме в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно документу, государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости, добавили в МИД.



Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, при этом никаких решений о новых санкциях против РФ, о которых просил Киев, не принято. ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.



Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНД. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

