Канада все больше отказывает украинцам в визах - посол

В 2018 году Канада увеличила количество отказов в визах гражданам Украины на 26%. Об этом посол Украины Андрей Шевченко заявил во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил, сообщает "Укринформ".



"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы вновь зафиксировали рост количества отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%”, - сказал Шевченко.



Он подчеркнул, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.



В обнародованном в конце декабря 2017 года отчете Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта" депутаты призвали правительство отменить визовые требования для краткосрочных поездок украинцев.



Однако в правительстве ответили, что Украина пока не соответствует требованиям в отношении безвиза. При этом Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.

