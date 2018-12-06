Весь общественный транспорт в Люксембурге станет бесплатным

Правительство Люксембурга летом 2019 года отменит плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах, сообщает The Guardian.



О планах сделать общественный транспорт бесплатным объявили после того, как премьер-министр переизбранного правительства Люксембурга Ксавье Беттель был приведен к присяге 5 декабря. Среди других планов правительства — легализация рекреационного употребления марихуаны и введение двух новых государственных праздников.



The Guardian отмечает, что вопрос о том, станет ли бесплатным проезд в вагонах поездов первого и второго класса, пока не решен.



Сейчас проезд в Люксембурге стоит два евро за поездку до двух часов — за это время можно проехать большую часть страны. Дети и подростки в возрасте до 20 лет могут ездить бесплатно.



В Великом Герцогстве Люксембурге живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч приезжают в страну из Франции, Бельгии и Германии на работу. В городе Люксембург, столице страны, на 110 тысяч жителей приходится еще 400 тысяч приезжих. В 2016 году местные жители провели в пробках 33 часа.



В разных городах Европы местные власти отменяли плату за проезд в общественном транспорте. В 1997 году так поступили власти бельгийского города Хассельт, однако в 2014 году это решение отменили.