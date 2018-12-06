Полиция задержала пьяного мужчину, который "заминировал" Раду

Правоохранители установили личность мужчины, который 5 декабря сообщил о заминировании Верховной Рады Украины. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.



“Злоумышленник навеселе позвонил в полицию и сообщил, что в здании парламента находится взрывчатка”, — говорится в сообщении.



Напомним, 5 декабря в дежурную часть Святошинского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что заминировано административное здание Верховной Рады Украины. Также заявитель добавил, что находится на бульваре Кольцова.



По прибытию на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог.



Правоохранители тщательно осмотрели объект. В результате проверки никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.



Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

