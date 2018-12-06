Обратный отсчет

Восхищаюсь мудрой и дальновидной избирательной кампанией нашего лидера. Нагрузка просто нечеловеческая. Каждый день прямой эфир, поездка в регион, поздравления, выступления и, конечно же, «томос». Еще никто из участников великого, фантастического объединительного съезда не получил не то что текста «томоса» или «устава», а даже пригласительного билета на мероприятие, а гарант уже делает анонс. Радостно так, эмоционально с восторгом: «15 декабря! Триста лет! Прощавай!». О чем это говорит?

Прежде всего, об исключительной информированности гаранта. Пока некоторые мучаются, гадая, когда же оно все снизойдет, лидер действует. Не только слово, но и очень быстрое дело. Тут медлить вообще нельзя. Иначе начнутся провокации, слухи и домыслы. Резать надо быстро и решительно. Поэтому сразу же после анонса «томоса» в Житомир. Там сучат копытом наши славные штурмовые десантники. После того, как им поменяли цвет беретов и сняли позорные тельники, символизирующие вековую зависимость от «мордора», ВДВ превратились в гордость НАТО. Все по стандартам Альянса, включая нижнее белье. Лидер поздравил их с «томосом» и отправил в бой. На какие-то важные рубежи, где никто не сможет справится с поставленной задачи. А они справятся. Потому что «томос» приближается». Блин, это же сплошное счастье! Как сейчас помню: 1718 год, декабрь. Испанцы захватили Сицилию, в чешском Крумвеле началось восстание крестьян, а Петр Первый, что характерно, начал перепись населения с целью усиление налогового пресса. А в европейской Украине уже тогда начали ждать предоставления «томоса». Думаю, есть целые династии профессиональных «ждунов», которые могут рассказать много интересного о целых исторических периодах ожидания. Хотя, как по мне, все началось гораздо раньше, в Мессапотомии, где по болотам бродили гигантские месопотамы и зарождалась древняя (уже по тем меркам) шумерская цивилизация.



Первые свидетельства ожидания «томоса» зафиксированы еще в Древнем Египте при фараонах. Клинописные документы, надписи в общественных туалетах Парижа и другие документальные исторические свидетельства дают нам четкие ориентиры.

История паломничества нашей нации в Турцию, колыбель авткефалии, насчитывает много веков. Особенно активизировался процесс в девяностые годы прошлого века, когда миллионы паломников с клетчатыми сумками ринулись в Стамбул. Некоторые думали, что их вела жажда наживы. Наивные! Уже тогда было известно древнее пророчество: «и появится эффективный «рошеновский» менеджер, и победит он в первом туре, и возрадуется электорат и..»

Первые свидетельства ожидания «томоса» зафиксированы еще в Древнем Египте при фараонах. Клинописные документы, надписи в общественных туалетах Парижа и другие документальные исторические свидетельства дают нам четкие ориентиры. К сожалению, не один неполживый журналист не додумался провести исследование на данную тему, провести, так сказать, исследование в преддверии первого в истории мировой цивилизации съезда иерархов абсолютно независимой церкви. Времени ведь осталось совсем немного, чуть больше недели. Нация еще не успела заступить на военно-патриотическую вахту «заветам «томоса» верны». Но, уверен, обязательно заступит, поскольку объединительных съезд – огромное событие в жизни евреев, мусульман, римо-католиков, греко-католиков. Это не я придумал. Так говорит наш духовный лидер. Возможно, его со временем будут называть аятолллой, что в переводе с древнего ассирийского означает: «тот, кто принес все животворящий томос». Действительно, еще каких-нибудь жалких полгода назад кто знал, что такое этот «томос»? Никто. Кроме засекреченных династий украинских ждунов, которые ждали. И вот только главком раскрыл древнюю тайну нации, вскрыл, так сказать, древний генетический код специальным ножом. Обнажил всю сущность многовекового угнетения.Правда, есть целый ряд странных моментов, которые хотелось бы прояснить, пока не началось изумительное, историческое, непередаваемое действо. Во-первых, кто возглавит восставшую из глубины древности организацию? Все думали, что никто, кроме Филарета не достоин этого звания. Филарет и сам так думал, однако экзархи Константинополя, прибывшие осматривать новую резиденцию Варфаломея в виде Андреевской церкви, в простых и доступных выражениях дали понять: не все то молоко, что скисает. У них, как вы понимаете, очень сложный понятийный аппарат, который не зря называют византийским. Одним словом обозначается сразу несколько взаимоисключающих понятий, поскольку истина где-то там, и Филарет вообще не при делах. Не прошел возрастной ценз, поскольку 90 лет – это, конечно, срок, за которым начинает проглядываться полное освобождение от московских оков.Известный в узких автокефальных кругах Макарий тоже отказался от единого престола. Что побудило его на такой благородный шаг? Нам это не дано узнать. И, конечно же, константинопольские посланники, которые вели с ним долгие беседы с использованием сложных императивов, смысл которых растворяется в дымке познания, тут не при чем. Сохраняется блестящая интрига, поскольку 15 декабря нам покажут нового, истинного ньюсмейкера самой объединенной церкви в исследованных уголках вселенной. С пониманием отношусь к призывам пресс-службы Киевского патриархата не спекулировать на именах возможных «престолоначальников». Будет совершено таинство избрания того, кто поедет в Константинополь и получит прямо из теплых рук Варфаломея окончательную редакцию «томоса». Могли бы, конечно, и сами приехать. Однако тут скрыт глубокий смыл. История паломничества нашей нации в Турцию, колыбель авткефалии, насчитывает много веков. Особенно активизировался процесс в девяностые годы прошлого века, когда миллионы паломников с клетчатыми сумками ринулись в Стамбул. Некоторые думали, что их вела жажда наживы. Наивные! Уже тогда было известно древнее пророчество: «и появится эффективный «рошеновский» менеджер, и победит он в первом туре, и возрадуется электорат и..». Дальше, к сожалению, не разборчиво. Сами понимаете, папирус, ненадлежащее хранения в условиях советской оккупации. Опять же, коты… Но главное сказано. Поэтому в акте вручения «томоса», где-то ближе к концу военного положения, есть очень глубокий скрытый смысл.Вне всякого сомнения, главком наиболее достоин возглавить новую церковь истинной веры. Но его природная скромность, помноженная на тяжкие пиаровские труды, не позволяет совмещать мирское и духовное, огонь и пламень, воду и другие горячительные напитки. Должны понимать. Хотя на открытие исторического съезда главком просто обязан выступить. Толкнуть исключительную по своему значению речь, рассказать о переходе на стандарты НАТО, передислокации житомирских десантников, европейской ассоциации, безвизе, правильном толковании важнейших вопросов богословия и, конечно же, об денонсации договора о так называемой дружбе с РФ. Наш лидер никогда не повторяется в своих публичных выступлениях. Всегда меняет порядок слов. Я это точно знаю, поскольку слово «точно» встречается чаще всего в гениальных спичах, импровизациях и тостах лидера.Уже нашли молодого, талантливого, развитого иерарха, который поведет нашу с вами независимую автокефалию к вершинам духа. Мудрые люди в Константинополе написали устав объединенной церкви. Они знают, что только так можно достичь истинного консенсуса и продемонстрировать истинное величие духа гаранта нации. И символично, что все будет происходить в воскресенье. Миллиарды истинных автокефалов будут следить за происходящим в прямом эфире. Ожидаются провокации Кремля, однако им не по силам сломить волю майдана. Мало кто знает, но майдан стоял, причем дважды, именно за «томос». Это же совершенно очевидно.