Ющенко поддерживает прекращение действия Большого договора с РФ

Третий президент Украины Виктор Ющенко поддерживает прекращение действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.



"Категорически да (поддерживает прекращение договора - ИФ)", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.



По его словам, когда принимается такое решение, очень важно провести пересмотр двухсторонних отношений, и это позволит определить, что Украина и Россия не являются стратегическими партнерами и "никакой дружбы нет".



В настоящее время народные депутаты Украины рассматривают президентский законопроект (№0206) о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

