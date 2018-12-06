Климкин примет участие во встрече глав МИД стран ЕС 10 декабря

Павел Климкин получил приглашение Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 10 декабря.



Об этом Климкин сообщил в Twitter.



"Стартуем в Милане по случаю министерского заседания ОБСЕ. Начали с дружеского разговора с Федерикой Могерини. Получил приглашение на встречу министров иностранных дел ЕС в следующий понедельник. Поговорим о том, как совместно предотвратить попытки РФ дестабилизировать Украину и Европу", - написал Климкин.



Как сообщалось, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 декабря обсудит агрессивные действия России в Азовском море.



Министр иностранных дел Павел Климкин принимает участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. В центре внимания его участников - вопросы российской агрессии против Украины.

