В Киеве начали устанавливать главную елку страны

6 декабря на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.



Об этом сообщает "Громадське" .



В этом году елка будет состоять из многих сосен, которые будут придерживать искусственными конструкциями. По традиции иллюминацию на дереве включат 19 декабря на День Святого Николая в 19:00.



Также елку украсят "в холодных тонах". За елкой установят экран длиной 50 метров. На нем киевляне и гости города смогут написать праздничные поздравления. Ее должны украсить более 1,5 тысячи игрушек и более трех километров гирлянд.

