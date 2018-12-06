Десятки сотрудников Amazon пострадали от средства для отпугивания медведей

Работа складского центра компании Amazon в американском городе Роббинсвиль в штате Нью-Джерси была приостановлена из-за инцидента со спреем для отпугивания медведей.



Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в среду, 5 декабря.



Отмечается, что одна из банок со спреем оказалась поврежденной. Врезультате 54 сотрудника склада пожаловались на затрудненное дыхание и жжение в глазах и горле. Врачи госпитализировали 24 работников, в том числе одного – в критическом состоянии.



Работа центра была вскоре восстановлена. В Amazon утверждают, что большинство госпитализированных будут выписаны из больницы в течение суток.



Склад Amazon в Роббинсвиле функционирует с 2014 года. Он занимает площадь около 93 тыс. кв. м, здесь работают порядка 2,5 тысяч сотрудников.

