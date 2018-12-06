Великобритания приостановит выдачу «золотых виз»

Великобритания приостановит выдачу «золотых виз» для крупнейших инвесторов в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью. Об этом сообщает Bloomberg.



Программу закроют в пятницу, 7 декабря, в полночь по местному времени. Она не будет работать до тех пор, пока к условиям получения визы не добавят аудит финансовых и бизнес-интересов заявителей и не запретят использовать в качестве инвестиций государственные облигации. Снова выдавать визы по программе Tier 1 планируется в 2019 году.



Визы такого типа получали инвесторы из стран вне Европейской экономической зоны, готовые вложить в экономику страны от двух миллионов фунтов стерлингов. Как пишет Bloomberg, новые меры больше всего повлияют на российских олигархов, привыкших хранить капитал и обучать детей в Британии.



«Мы больше не будем терпимо относиться к людям, которые не хотят играть по правилам и пытаются обмануть систему», — заявила министр иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс. По ее словам, новые меры «дадут уверенность в том, что только настоящие инвесторы, желающие поддержать британские предприятия, могут получить выгоду от нашей иммиграционной системы».

